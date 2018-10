„Europa braucht starke Banken und überregionale Fusionen“

Europas Banken haben die Finanzkrise hinter sich gelassen und sind nun wieder in einer besseren Form. Sie haben uneinbringliche Kredite aus den Büchern genommen, Eigenkapital aufgebaut und sie sind profitabler geworden. Doch: „Das reicht nicht, um auch künftig krisenfest zu sein“, ist Jorge Gual, Chef der spanischen Caixa Bank und Berater der EU-Kommission in Finanzfragen, überzeugt.

Europa brauche pan-europäische Banken, also länderübergreifende Zusammenschlüsse von Finanzinstituten, sagte Gual im Gespräch mit dem KURIER. Dann hätte Europa nämlich eine Risikoaufteilung auf privatwirtschaftlicher Ebene, falls es wieder zu einer Krise komme. Gual weiß aber auch, dass diese länderübergreifenden Zusammenschlüsse in Europa schwierig sind. Denn erstens sind die Regeln für Banken nicht überall gleich und zweitens sind Kreditinstitute derzeit nicht gern auf Einkaufstour. „In Zeiten, in denen die Bankenbranche zunehmend in Richtung Internet geht, sind Filialbanken kein begehrtes Kaufobjekt“, betont er.

Aufsichtsrat der Erste Group

Der Chef der Caixa, der wegen der rund 10 Prozent-Beteiligung an der Erste Group auch im Aufsichtsrat der Erste sitzt, sieht aber noch eine weitere große Hürde, die große Bankenfusionen blockiert: Die Euroländer seien nach der Krise nicht in Richtung Zusammenhalt unterwegs, sondern in Richtung Abschottung. Einige Länder hätten ihre Finanzmärkte nach der Krise 2008 gegenüber anderen abgegrenzt. Banken müssten in jedem Land Liquidität vorhalten. „Das widerspricht einer paneuropäischen Bankenfusion“, kritisiert der Banker.

Diese Fragmentierung aber werde zum Problem, sobald es wieder Turbulenzen im Finanzsystem gebe. Denn Länder, die sich abschotten, würden im Notfall auch keine Hilfe von zentralen EU-Einrichtungen erhalten, warnt Gual. „Wir brauchen einen gewissen Grad gemeinsamer Versicherung. Sonst wird der Binnenmarkt unterminiert.“

Aber es wäre nicht der grundsätzlich optimistisch eingestellte Gual, würde er nicht daran glauben, dass sich die EU-Länder schrittweise doch auf eine gemeinsame Versicherung für ihre Banken und die Einlagen verständigen werden. „In Europa braucht das alles Zeit. Das geht schrittweise voran in Richtung Bankenunion“, lautet seine Überzeugung.