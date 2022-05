Eurofighter: Prozess um Briefkastenfirma City Chambers startet

Am kommenden Mittwoch beginnt am Wiener Landesgericht ein Prozess um die Londoner Briefkastenfirma City Chambers, die im Zusammenhang mit den Eurofighter-Ermittlungen die Strafverfolgungsbehörden in mehreren Ländern auf Trab gehalten hat. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) legt zwei Angeklagten Beteiligung an Untreue zur Last - sie sollen ihr Scherflein dazu beigetragen haben, dass dem Eurofighter-Hersteller EADS acht Millionen Euro abgeknöpft wurden.

Die inkriminierten Handlungen datieren zurück in die Jahre 2003 bis 2009, als laut WKStA Entscheidungsträger des europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns, der seit 2013 den Namen Airbus trägt, in Frankreich und Deutschland ihre Befugnisse zu missbrauchen begannen. Ein Vertreter der EADS Deutschland GmbH (EADS-D) schloss demnach in Bereicherungsabsicht einen Scheinvertrag über vorgebliche Beratungsleistungen mit der City Chambers Limited in London ab, auf dessen Grundlage am Ende exakt 7.995.490,58 Euro ausbezahlt wurden.

Dem standen jedoch keine Gegenleistungen gegenüber. Das Geld soll vielmehr auf Basis unrichtiger Tätigkeitsberichte geflossen sein, die nun im Wiener Verfahren in den Fokus rücken werden. Denn die beiden Angeklagten - seinerzeit im Lobbying-Geschäft tätig - sollen einerseits dafür gesorgt haben, dass der Scheinvertrag mit der Briefkastenfirma zustande kam, und in weiterer Folge fiktive Berichte über vorgebliche Beratungstätigkeiten der City Chambers für EADS-D erstellt und die entsprechenden Rechnungen übermittelt haben.