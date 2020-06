Euro-Krise: "Alle müssen Nerven bewahren"

Wegen der Schulden-Krise quer durch Europa muss auch bei uns gespart werden. Können Sie das den Menschen erklären?

Mitterlehner: Da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. In Griechenland geht es um Existenzen, bei etwa bei den Pensionen nicht einmal um Kürzungen sondern um differenzierte Erhöhungen. Im Endeffekt haben wir die Krise gut bewältigt. Sowohl Österreichs Wirtschaft, als auch die Staatsfinanzen stehen deutlich besser da, als der Durchschnitt der EU. Wir haben Wachstum und die niedrigste Arbeitslosigkeit Europas. Das Vertrauen des Bürgers in Richtung Lösungsfähigkeit der Politik sollte eigentlich besser sein.

Marterbauer: Wir sind sicher besser durch die Krise gekommen als fast alle anderen Länder. Dennoch: Diese Krise ist durchs Finanzsystem verursacht worden. Daher müssten wir die Banken an den Kosten beteiligen und das Finanzsystem verkleinern sowie Einkommen und Vermögen umverteilen. Denn die Deregulierung des Finanzsystems war die Eröffnung des Casinos. Und gespielt und verdient haben dort die Reichen.

Mitterlehner: Dass wir bei den Lösungsmechanismen der Finanzkrise erst auf halbem Weg stehen, stimmt. Aber die Banken können nicht alles tragen. Die Vermögensverteilung ist kein Grund für die Krise. Der Grund war, dass sich die Finanzwirtschaft zu sehr von der Realwirtschaft entfernt hat. Wir müssen umdenken und mehr in Richtung Industrie und Dienstleistung Fortschritte und Wachstum erzielen. Der entscheidende Faktor ist also, dass wir auf Innovation und Produktivität setzen.



Warum steht Österreich nach der Krise besser da als viele andere Staaten?

Mitterlehner: Wir haben das Glück des Tüchtigen in zweifacher Hinsicht: Unsere Wirtschaft ist sehr flexibel. Als Europa als Markt Wachstumsschwäche gezeigt hat, haben sich die Firmen unter anderem mit Förderungen unseres Hauses in anderen Regionen umgesehen – etwa in Asien. So sind zum Beispiel die Exporte nach China im Vorjahr um 47 Prozent gestiegen. Unsere Märkte sind nicht nur Europa. Der zweite Aspekt ist, dass Deutschland das genauso sieht, davon profitieren unsere Zulieferer. Die Diversifikation der Exporte hat gut funktioniert. Zudem gehen wir stark in innovative Bereiche – erneuerbare Energien, Abwasser, Medizintechnik. Und die Betriebe haben in der Krise umstrukturiert und Kosten gesenkt. Jetzt stehen sie gut da.



Stimmen Sie dem zu?

Marterbauer: Wir haben eine extrem wettbewerbsfähige Exportindustrie, die in den richtigen Bereichen aufgestellt ist. Unser Problem ist eher, dass die Exportgewinne in Dividendenausschüttungen verpuffen, statt durch Investitionen und Konsumnachfrage den Wohlstand zu erhöhen. Dass der Konsum in der Krise dennoch gewachsen ist, hat mit dem Sozialstaat zu tun, weil es bei uns kein Angstsparen gegeben hat.