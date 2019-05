Euro brachte Österreich Überschüsse in Serie

Vor 20 Jahren wurde der Euro eingeführt. Anfangs existierte er als Buchgeld, wurde also nur im bargeldlosen Zahlungsverkehr verwendet. Drei Jahre später, 2002, gab es den Euro dann auch als Bargeld. Österreich übernahm die europäische Währung von Anfang an. Zum 20-jährigem Jubiläum hat die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) den Einfluss des Euro auf Österreichs Wirtschaft in Zahlen gegossen. Anders als kritische Stimmen immer wieder behaupten, der Euro würde Österreich schaden, belegen die Zahlen eine Erfolgsstory.

Die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen ist enorm gestiegen. Das zeigt sich besonders schön in der Außenhandelsbilanz – der Wert der Exporte minus jenem der Importe. In den fünf Jahrzehnten vor der Euro-Einführung kämpfte Österreichs Wirtschaft ständig gegen ein Minus in der Außenhandelsbilanz, nur selten und kurzfristig gelang ein kleiner Überschuss (siehe Grafik).