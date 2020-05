EuGH-Urteil: Alternativ-Szenarien für die AUA

Am Donnerstag tagte auch der Aufsichtsrat der AUA, in dem die Bord-Betriebsräte nicht mehr vertreten sind. Die Aufseher der Mutter Lufthansa wollen sich gegen ein neuerliches Scheitern der Gespräche absichern. Der Vorstand startet daher parallel zu den Verhandlungen die Ausarbeitung von Alternativ-Szenarien. Diese müssen bei einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung Anfang Oktober präsentiert werden.

Bis dato hatte das Management keinen Plan B. Alle neuen Szenarien aber würden für die AUA nichts Gutes bedeuten. Anzunehmen, dass die Lufthansa ihrer rotweißroten Tochter sofort ein weiteres, drastisches Sparpaket verordnet. Und die AUA deutlich verkleinert. Was den Verlust von Arbeitsplätzen und die Streichung von Strecken bedeutet.

Durchaus realistisch ist auch, dass die AUA in das neue Billig-Konzept "Wings" von Lufthansa-Chef Carsten Spohr integriert werden könnte. Und dass die AUA künftig wie Konkurrent Niki ( Air Berlin) Leih-Crews anheuert, die bei einer Personalleasing-Firma angestellt sind. Die AUA konkurriere am Standort Wien mit Airlines, die mit günstigeren Konzepten wie Leiharbeitsmodellen und grundsätzlich ohne KV arbeiten, sagte Albrecht in Richtung Niki. Der Richterspruch mache es nicht leicht, dass sich die AUA als Qualitätsairline behaupten könne. Expansionspläne und Investitionen sind derzeit ohnehin auf Eis gelegt.

Das Höchsturteil stärkt den Belegschaftsvertretern den Rücken. Bord-Betriebsratschef Karl Minhard spricht von einem für alle Arbeitnehmer in Österreich "relevanten Urteil". Er hält eine Einigung in den nächsten Monaten durchaus für möglich. Die Gespräche seien jetzt einfacher, weil rechtlich Klarheit herrsche.