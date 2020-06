EU zwingt Spaniens Banken unter ihre Kontrolle

Die US-Notenbank Fed hat den Startschuss für strengere Bankenregeln ab 2013 gegeben. Auch in Europa werden ab 2013 strengere Eigenkapitalvorschriften ("Basel III") erlassen, doch die viel größere Debatte über Spielregeln für eine bissigere EU-Bankenaufsicht, EU-Einlagensicherung und einen EU-weiten Bankenrettungsfonds (Stichwort: "Bankenunion") steht erst am Anfang.

Momentan beherrscht der "Notfall Spanien" und die anstehende Rettung der spanischen Banken die Lage, wobei das erwartete Hilfsansuchen Spaniens den Befürwortern einer EU-Bankenunion Auftrieb gibt.

Bundeskanzler Werner Faymann zum KURIER:" Die Bankenaufsicht muss in der EU so streng organisiert werden wie die Finanzmarktaufsicht in Österreich. Darüber werden wir beim EU-Gipfel Ende Juni reden. Im Idealfall könnte eine solche europäische Behörde im Herbst installiert werden."

Die spanischen Banken müssen noch ohne eine solche Behörde gerettet werden. Am Freitag hieß es, Spanien würde spätestens am Samstag ein formelles Hilfsansuchen beim Euro-Rettungsschirm EFSF abgeben.

Diese Nachricht wurde in den wichtigsten europäischen Hauptstädten – auch in Madrid – weder bestätigt noch dementiert. Faktum: Die meisten Experten gehen davon aus, dass die EU Spaniens Banken unter ihre Fittiche nimmt und zwar vor den Neuwahlen in Griechenland am 17. Juni. Weil die Griechenland-Wahl als Entscheid über den Verbleib des Landes in der Euro-Zone gilt und weitere Turbulenzen erwartet werden, will man das Spanien-Problem vorher gelöst haben.