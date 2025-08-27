Es ist nicht der erste Brief und nicht der erste Ruf nach einer Trendumkehr: Doch Europas Autobauer erhöhen wieder einmal den Druck auf die EU-Politik, ihre Klimaziele bei Verkehr und Mobilität zu überdenken. In einem gemeinsamen offenen Brief an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen fordern sie die EU-Kommission auf, von den europäischen CO2-Vorgaben für die Branche abzurücken. Die Ziele der Europäischen Kommission für 2030 und 2035 seien nicht mehr erreichbar, schrieben die Präsidenten der beiden Branchenverbände am Mittwoch in dem Brief. Rechtliche Vorgaben und Strafzahlungen trieben die Antriebswende nicht weiter voran. „Elektroautos werden weiterhin führend sein, aber es muss auch Raum für (Plug-in) Hybride, Reichweitenverlängerer, effiziente Verbrennungsfahrzeuge, Wasserstoff und E-Fuels geben“, heißt es in dem Schreiben, das sämtliche Führungskräfte der Autobauer- und Zuliefererbranche unterzeichnet haben.

Auftakt zum Autogipfel in Brüssel Der Brief ist quasi der Auftakt für den nächsten Autogipfel am 12. September in Brüssel. Von der Leyen will sich dann mit Spitzenvertretern der Branche treffen, um über die derzeitigen Herausforderungen des Sektors zu sprechen. Die Unternehmen bekommen es in Europa mit zunehmender Konkurrenz chinesischer Elektroautobauer zu tun. Dazu kommen die Zölle von US-Präsident Donald Trump, die ihnen das US-Geschäft erschweren. In dem Brief erklären die Autofirmen, die Branche stehe zu dem Ziel der EU, bis 2050 unter dem Strich CO2-frei zu werden. Derzeit seien die europäischen Autobauer jedoch bei Batterien fast vollständig auf chinesische Hersteller angewiesen. Zudem hapere es noch an der Lade-Infrastruktur. Die EU müsse deswegen von den CO2-Vorgaben für Neuwagen abkehren.

"55 Prozent schaffen wir nicht" Derzeit sehen die Regeln vor, dass die Autobauer ihre Flottenemissionen bis 2030 um 55 Prozent senken müssen im Vergleich zu 2021, bei leichten Nutzfahrzeugen liegt das Reduktionsziel bei 50 Prozent. 2035 sollen dann gar keine Verbrennerfahrzeuge mehr auf den Markt kommen. Elektroauto-Anteil bei rund 15 Prozent Derzeit haben Elektroautos in der EU einen Marktanteil von rund 15 Prozent, bei den leichten Nutzfahrzeugen sind es 9 Prozent. Auch die Vorgaben für die schweren Nutzfahrzeuge müssten überprüft werden. Erst im März hatte die EU-Kommission den Autobauern zusätzliche Zeit eingeräumt, um die CO2-Vorgaben für 2025 zu erreichen.