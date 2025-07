Europa in der Autokrise: Neuwagenmarkt schwächelt, E-Auto-Verkäufe wachsen

Neben den allgemein ungünstigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wirkte sich im Juni ein Sondereffekt negativ aus, der im Vorjahr in einigen Märkten für einen kurzzeitigen Neuzulassungsboom gesorgt hatte: Seit Anfang Juli 2024 sind in der EU für neu zugelassene Fahrzeuge zusätzliche Assistenzsysteme vorgeschrieben, zudem trat eine neue Cybersecurity-Richtlinie in Kraft. Viele Hersteller und Händler ließen vor dem Stichtag Fahrzeuge zu, die den neuen Vorschriften nicht mehr entsprachen. Diese vorgezogenen Neuzulassungen führten im Juni 2024 zu einem überdurchschnittlich hohen Absatzniveau – und im Vergleich zu entsprechend hohen Einbußen im vergangenen Monat (Juni 2025).

Kein Aufschwung auf dem EU-Neuwagenmarkt in Sicht: Im Juni sank der Neuwagenabsatz in der EU um sieben Prozent , er lag damit zudem erneut deutlich – um 17 Prozent – unter dem Vorkrisenniveau von Juni 2019. Im gesamten ersten Halbjahr gab es in der EU einen Absatzrückgang um 1,9 Prozent – das Absatzniveau lag damit 19 Prozent unter dem Vergleichszeitraum im Jahr 2019.

Marktanteile der Konzerne

Während der Gesamtmarkt sich im laufenden Jahr auf niedrigem Niveau eher seitlich bewegt, gibt es durchaus relevante Veränderungen bei den Marktanteilen der Konzerne: Im ersten Halbjahr konnten von den größeren Autokonzernen vor allem BMW, Renault und Volkswagen überdurchschnittlich stark wachsen und Marktanteile gewinnen, während insbesondere Stellantis und Tesla Marktanteile abgegeben haben. Auch Toyota und Hyundai verzeichneten deutliche Absatzeinbußen.

Wie schon in den Vormonaten konnte der Elektro-Pionier Tesla auch im Juni nicht vom europaweiten Aufwärtstrend bei Elektroautos profitieren. So sanken die Tesla Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahresmonat um 39 Prozent, der Anteil am Elektro-Markt hat sich von 21,5 auf 12,1 Prozent verringert. Der Anteil am Gesamtmarkt schrumpfte von 3,1 auf 2,0 Prozent. Im europäischen Vergleich ist zu erkennen, dass die Tesla-Neuzulassungen in den meisten EU-Ländern deutlich zurückgingen, am stärksten in Italien, Schweden und Dänemark. Vor allem in Spanien wurde hingegen ein deutliches Wachstum der Tesla-Neuzulassungen registriert. Außerhalb der EU stiegen die Tesla-Neuzulassungen in Großbritannien und Norwegen – zwei sehr volumenstarke Elektro-Märkte – besonders stark.

Elektroautos legen weiter zu

Während die Tesla-Neuzulassungen EU-weit insgesamt deutlich sanken, verzeichneten andere Hersteller im Elektrosegment Zuwächse. Insgesamt stiegen die Neuzulassungen von Elektroautos in der EU im Juni um acht Prozent, in Österreich sogar um ein Drittel. „Der Markt ist in Bewegung, und die Elektromobilität entwickelt sich weiter. Die Reaktion der Industrie: verstärkte Rabatte, attraktive Finanzierungsmodelle und eine zunehmende Zahl an neuen Modellen – vermehrt auch im unteren Preissegment. Auch in Österreich zeigt sich dieser Trend, wenngleich noch auf überschaubarem Niveau.“ Der Elektro-Marktanteil kletterte von 14,3 Prozent im Juni 2024 auf 16,7 Prozent und lag damit auch deutlich über dem Durchschnittswert des Gesamtjahres 2024 (13,6 %). In Österreich stieg der Marktanteil von 15,3 auf 22,4 Prozent. Von einem Boom könne keine Rede sein, betont Preiss: „Das Absatzwachstum ist stabil, aber reicht bei Weitem nicht aus, um die ehrgeizigen Ziele der EU zu erfüllen. Selbst wenn sich das aktuelle Tempo fortsetzen würde, kämen wir bis 2035 auf einen E-Auto-Marktanteil von etwa 41 Prozent – notwendig wären jedoch 100 Prozent. Dafür müsste sich das Wachstum in etwa verdoppeln – das ist aus heutiger Sicht unrealistisch.“

Elektro-Marktanteil bleibt im Osten niedrig

Einen hohen Anteil am Neuwagenmarkt hatten E-Autos im Juni erneut vor allem in Nordeuropa und den Benelux-Ländern. In vielen anderen EU-Ländern sind Elektroautos hingegen nach wie vor ein Nischenprodukt: In immerhin 12 EU-Ländern lag der Elektro-Marktanteil im Juni unter zehn Prozent. Besonders niedrig ist der Marktanteil von Elektroautos weiterhin in den ost- und südosteuropäischen Ländern: In Kroatien lag er im Juni z.B. bei gerade einmal 0,9 Prozent, in Rumänien bei 3,7 Prozent. In den skandinavischen und nordeuropäischen Ländern hingegen erfreuen sich Elektroautos großer Beliebtheit: Dänemark wies im Juni mit 64 Prozent erneut den EU-weit mit Abstand höchsten Marktanteil von Elektroautos auf – vor Irland (51 %) und Schweden (39 %).