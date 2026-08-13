Ob sie nun „Gondola“, oder „Amore“ heißen: Die meisten Pizzerien, die auch über die Gasse verkaufen, lassen ihren Namen auf den Karton drucken. Und könnten so mit dem neuen EU-Gesetz für Verpackungen PPWR in Konflikt geraten. Schließlich sind viele dieser Kartons mit gesundheitsgefährdenden Ewigkeitschemikalien beschichtet - und die dürfen laut PPWR dort nicht mehr auftauchen. Verantwortlich dafür aber wird - dank des Aufdrucks – die Pizzeria gemacht. Sie muss im Ernstfall die Unbedenklichkeit ihrer Kartons nachweisen, die sie bei irgendeinem Zwischenhändler bestellt hat.

Nur eines von vielen Details, die derzeit europaweit für Ärger über die PPWR sorgen, die vor wenigen Tagen in Kraft getreten ist. Oft treffen die Regeln nämlich kleine Unternehmen viel schmerzhafter als Großproduzenten, oder Händler, deren Verpackungsmüll eigentlich das Ziel der PPWR war.

Versand wird zu teuer So melden sich in sozialen Medien wie Instagram derzeit viele, auch österreichische Kleinhändler zu Wort. Die neuen Regelungen würden es ihnen unmöglich machen, weiterhin ihre Waren in andere EU-Staaten zu verschicken. Denn in Zukunft sind sie nicht nur für die Entsorgung ihrer Verpackungen im Zielland verantwortlich, sie müssen auch einen offiziellen Vertreter dort nennen können. Allein die in jedem Land zu engagieren kommt für viele Händler zu teuer, also lassen sie den Export einfach sein. Große chinesische Online-Plattformen, die Waren Hunderter Hersteller, irgendwo in der chinesischen Provinz vertreiben, müssen sich um die Regeln nicht kümmern, da die Hersteller für die europäischen Behörden nicht greifbar sind.