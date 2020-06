EU verordnet Zahlungsmoral

Wenn in Krisenzeiten die Budgetnöte größer werden, gibt es auch weniger zu verteilen. Sowohl beim Bund, als auch in den Länder und Gemeinden regiert der Rotstift. Die Ausgaben werden notgedrungen gekürzt. Vor allem Bürgermeister klagen über steigende Kosten, etwa bei den Sozialausgaben.

Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Zahlungsmoral. Schon bisher war die öffentliche Hand der säumigste Zahler. Doch es ist noch schlechter geworden. Im vergangen Jahr mussten die Unternehmen bereits 38 Tage warten, bis das Geld für die geleisteten öffentlichen Aufträge am Firmenkonto eingelangt ist. Heuer lassen sich Bund, Länder und Gemeinden noch mehr Zeit. Die durchschnittliche Wartezeit ist auf 42 Tage gestiegen, beklagt Johannes Eibel, Geschäftsführer des Forderungsmanagement im Kreditschutzverband von 1870. Besonders lang dauert es in Ostösterreich. Diese Ergebnisse stammen aus der aktuellen jährlichen Umfrage des Kreditschutzverbandes, an der sich rund 2500 Unternehmer beteiligt haben.