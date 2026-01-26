Woher kommt mein Essen? Österreich will EU-Logo für Lebensmittel

Es klingt nach einer simplen Selbstverständlichkeit, ist aber im Detail ebenso kompliziert wie umstritten: Eine gemeinsame EU-Kennzeichnung für alle Lebensmittel, die klar macht, woher die Produkte und deren Zutaten kommen.

Seit Jahrzehnten plant Brüssel eine solche Kennzeichnung. Sie stand im Arbeitsprogramm der ersten Amtszeit von Ursula von der Leyen und ist auch für die aktuelle Amtszeit vorgesehen. Doch weil sich die Arbeit daran schon wieder in die Länge zieht, startet jetzt Frankreich unterstützt von Österreich einen neuen Vorstoß. Beim Treffen der EU-Landwirtschaftsminister am Montagunterstützt von forderte auch Österreichs Vertreter Norbert Totschnig, endlich eine „praxisnahe, praxistaugliche“ Regelung. Gerade in Zeiten von Freihandelsabkommen mit Agrarriesen wie den Mercosur-Staaten müssten die Konsument umso besser informiert werden, woher ihre Lebensmittel tatsächlich stammen.