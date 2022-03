Nach Angaben von Winzig fordert das EU-Parlament die EU-Kommission auch auf, die weiterhin anfallenden Aufschläge für Auslandsgespräche in ein anderes EU-Land, die vom Land der Handyregistrierung geführt werden, unter die Lupe zu nehmen. Dass es hier noch zu Zusatzkosten komme, "versteht niemand", so die Abgeordnete. Die EU-Kommission müsse nun bis 2024 einen Überblick geben. "Wir haben einen Fuß in der Tür", sagte Winzig. Die Auslandsgesprächsgebühren wären aber getrennt und nicht innerhalb der Roaming-Verordnung zu regeln.

Anliegen: Roaming ohne Zusatz für ukrainische Flüchtlinge

Ein weiteres Anliegen ist Winzig die Roaming-Nutzung ohne Zusatzkosten für ukrainische Flüchtlinge. Viele europäische Mobilfunkbetreiber würden bereits die Roaming-Gebühren temporär aussetzen, sagte die ÖVP-Europaabgeordnete. Dies sei zwar zu begrüßen, "aber der Nutzen ist überschaubar", da die meisten Flüchtlinge nicht Kunden bei europäischen Mobilfunkunternehmen seien, sondern ukrainische SIM-Karten hätten.

Derzeit gebe es Gespräche vonseiten des EU-Parlaments und der EU-Kommission mit den Telekom-Firmen für weitere Schritte, sagte Winzig. Sie plädierte dafür, dass die europäischen Mobilfunkbetreiber die Verrechnung der Vorleistungsentgelte an ihre ukrainischen Partner aussetzen. Weiters sollten ukrainische Flüchtlinge für die drei Jahre ihres Aufenthaltsrechts in der EU beim Zugang zu einer europäischen SIM-Karte und einem entsprechenden Tarif unterstützt werden. "Die SIM-Karte ist der einzige Kontakt zu ihren Familien", sagte Winzig.