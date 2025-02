Packerlgebühr, Zölle: Naht das Ende des Billig-Einkaufs in China?

Was tun gegen die Paketflut aus China? US-Präsident Donald Trump zeigt vor, wie es geht. Er schließt ein Schlupfloch und schafft die seit 86 Jahren gültige Zollfreigrenze von 800 Dollar für Lieferungen der Online-Marktplätze Shein, Temu & Co. an Privatpersonen ab.

Die EU reitet nach, kündigt eine neue Paketgebühr an und leitet ein Verfahren gegen Shein wegen Verstöße gegen den Verbraucherschutz ein. Muss jetzt für Billig-Klamotten aus China tiefer in die Tasche gegriffen werden und können europäische Händler aufatmen?

Der KURIER beantwortet die wichtigsten 10 Fragen zum neuen Vorstoß gegen die Billigkonkurrenz aus Fernost.



1. Worum geht es genau?

Nach Schätzungen der EU-Kommission wurden im Vorjahr 4,6 Milliarden Pakete mit einem Warenwert unter 150 Euro in der EU an Private ausgeliefert. Mehr also doppelt so viele wie 2022. Rund 90 Prozent soll auf China entfallen. Die Probleme bzw. Vorwürfe sind bekannt: Unfairer Wettbewerb durch Preisdumping, gefälschte Waren, Umgehung der Zollfreigrenze durch Falschdeklaration sowie Unterlaufen von Umwelt- , Verbraucherschutz- und Sozialstandards. Die Vorwürfe werden von den Anbietern, die betonen, sich an alle Gesetze zu halten, bestritten.