EU prüft Folgen von KI-Beschränkung

Am Freitag hat der US-amerikanische KI-Entwickler Anthropic mitgeteilt, seine fortschrittlichsten KI-Modelle für alle Nutzer abrupt zu deaktivieren. Grund sei eine Anordnung der US-Regierung, den Zugang zu den Modellen für ausländische Staatsangehörige auszusetzen. Washington begründete dies mit Bedenken für die nationale Sicherheit.

Die EU-Kommission prüft nun die praktischen Auswirkungen dieser US-Richtlinie. Maßnahmen in diesem Zusammenhang sollten Partner nicht diskriminieren, teilte die Brüsseler Behörde mit. „Wir prüfen die praktischen Konsequenzen für die europäischen Nutzer dieser Dienste genau“, sagte ein Sprecher. Die Entwicklung sei ein weiteres Beispiel dafür, warum Europa seine technologische Souveränität stärken müsse.