EU-Kommission will das Gründen von Firmen beschleunigen

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Die EU-Kommission hat am Mittwoch ihre Pläne für eine schnellere Unternehmensgründung vorgestellt. Mit der EU Inc. genannten Gesellschaftsform soll es innerhalb von 48 Stunden von jedem Ort in der EU aus möglich sein, online eine Firma zu gründen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leye. Das soll maximal 100 Euro kosten, Vorgaben zum Startkapital sind nicht vorgesehen. Genehmigungsverfahren in den einzelnen Ländern sollen entfallen. Auch den Einstieg von Investoren und Mitarbeiterbeteiligungen will die EU-Kommission damit vereinfachen.

Europäische Unternehmen, die skalieren wollen, stehen derzeit 27 Rechtssystemen und mehr als 60 Formularen gegenüber, erklärte von der Leyen. Mit der EU Inc. werde es drastisch einfacher in der EU zu gründen und zu expandieren. Vorgesehen ist ein einheitliches Regelwerk, das Unternehmen wählen können, anstatt verschiedene nationale Rechtsordnungen anwenden zu müssen. Dabei soll beispielsweise die Notariatspflicht bei Anteilsübertragungen wegfallen. Der Unternehmenssitz soll innerhalb der EU frei gewählt werden können. Auch vereinfachte Insolvenzverfahren sind vorgesehen. Unternehmen sollen auch wählen können, ob sie weiter nach nationalem Recht gründen oder die neue europäische Form nutzen. Steuer- und Arbeitsrecht bleiben laut EU-Kommission unberührt. US-Vorbild Mit dem Vorschlag will die EU-Kommission die Abwanderung innovativer europäischer Firmen eindämmen. Vorbild ist die US-Rechtsform Delaware Inc., die auch von zahlreichen europäischen Start-ups genutzt wird. EU-Justizkommissar Michael McGrath rechnet damit, dass sich in den nächsten 10 Jahren 300.000 Firmen in Europa für die neue Rechtsform entscheiden werden.