Mehr Transparenz im Regal: Die EU bringt Klarheit auf den Frühstückstisch

Die Umsetzung der EU-Frühstücksrichtlinien zu Fruchtsäften, Honig, Konfitüren und Trockenmilch gehen mit heute, Freitag, für die kommenden sechs Wochen in Begutachtung. Ziel ist es, die Qualität von Lebensmitteln zu verbessern, Konsumenten besser zu informieren und Produzenten klare Vorgaben zu geben.

EU-Frühstücksrichtlinien: "Sorgen für mehr Transparenz im Regal"

Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig begrüßt die Neuerungen ausdrücklich: „Wir sorgen für mehr Transparenz im Regal und mehr Frucht auf dem Frühstückstisch. Und ja – Marmelade darf endlich wieder Marmelade heißen.“