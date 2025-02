EU stoppt Pläne für Kennzeichnung von ungesunden Lebensmitteln: Aus für Nutri-Score

Viele österreichische Produzenten drucken den den Nutri-Score freiwillig auf ihre Produkte. Länder wie Deutschland, Frankreich oder Belgien haben das System schon flächendeckend eingeführt. Italien dagegen beharrt auf einer eigene Kennzeichnung, die viele italienische Spezialitäten nicht so rot - also negativ - leuchten lässt. Auch die Konsumentenschützer sind, was den Nutri-Score betrifft, nicht einer Meinung. Die Befürworter nennen ihn ein für den Konsument leicht erfassbares und daher praktisches System, um zu erfassen, wie gesund, oder eben ungesund ein Lebensmittel ist. Kritiker dagegen meinen, die Kennzeichnung missachte wichtige Kriterien wie etwa, ob ein Lebensmittel weitgehend natürlich, oder stark verarbeitet ist.