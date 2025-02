"Billige Energie, weniger Bürokratie“: Was wirklich im neuen EU-Industriepaket steckt

Man werde „alle Fesseln durchschneiden“, „alle Hindernisse aus dem Weg räumen“ und der sicherstellen, dass „die Zukunft der Industrie in Europa verwirklicht wird“. Ursula von der Leyen hat wieder einmal groß ausgeholt - zumindest verbal, bei einer Rede vor mehr als Hundert Spitzenvertretern von Europas Industrie in Antwerpen .

Ähnlich gespalten die Reaktionen von EU-Politikern. Während Grüne und Sozialdemokraten von einem Kahlschlag des Green Deal, also des Kampfes der EU gegen den Klimawandel sprechen, sehen die Christdemokraten einen Schritt in die richtige Richtung, mahnen aber rasche praktische Umsetzung ein. Was aber ist dran, an dem EU-Maßnahmenpaket? Der KURIER gibt einen Überblick.

Wird die EU-Bürokratie tatsächlich gestutzt?

Eine Reihe von Gesetzespaketen mit dem Titel „Omnibus“ („für alles“), versucht bisherige Regelungen für Unternehmen zu kürzen, zu vereinfachen und in gemeinsame Pakete zusammenzufassen. Dabei geht es um einige in der ersten Amtszeit von der Leyens beschlossene Gesetzespakete des Green Deal. Betroffen sind vor allem das Lieferkettengesetz, das Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Lieferanten in aller Welt auf soziale und ökologische Kriterien zu überprüfen. Die Taxonomie-Verordnung, mit der Investoren genau definieren müssen, wie nachhaltig die Unternehmen wirtschaften, in die ihr Geld fließt. Vereinfacht wird auch die Nachhaltigkeits-Berichterstattung, bei der Unternehmen die Umweltbelastung durch ihre Aktivitäten im Detail dokumentieren müssen.