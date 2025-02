EU-Klimapolitik: Raus aus regulatorischer Sackgasse

Mit dem Green Deal versuchte die EU, den Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft voranzutreiben. Die Taxonomie-Verordnung gibt klar vor, welche wirtschaftlichen Aktivitäten als ökologisch nachhaltig gelten. Sie lenkt Kapitalströme gezielt in grüne Projekte. Doch während Europa weiter auf Regulierung setzt, zeigt sich in den USA ein entgegengesetzter Trend: Banken und Vermögensverwalter wie BlackRock ziehen sich aus globalen Klimaallianzen zurück, die Unternehmen und Investoren ökologische Verpflichtungen auferlegen. Die amerikanische Wirtschaft macht damit deutlich, dass sie Nachhaltigkeit zwar nicht ignoriert, dass sie Nachhaltigkeit jedoch zunehmend als rein marktwirtschaftliches Thema betrachtet. Klar ist für sie offenbar: Risiken des Klimawandels bedrohen langfristige Renditen und nachhaltige Investments sind zweifellos ein wachsender Markt. Aber immer mehr Regeln und Verpflichtungen zu Nachhaltigkeit sind aus Sicht der US-Wirtschaft der falsche Weg.

Er war einst Europas heimliche Superkraft: der sogenannte „Brüssel-Effekt“. Vorschriften, auf die sich EU-Kommission, Europaparlament und die Mitgliedsstaaten einigten, setzten oft weltweit Standards. Ohne jeglichen politischen Druck, einfach durch die schiere wirtschaftliche Power der EU. Doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Während Europa immer ambitioniertere Klimaziele formuliert, verlieren diese global an Wirkungskraft. Die Kluft zwischen der EU und den USA wird größer.

Diese Entwicklung wird durch die zweite Amtszeit von Donald Trump noch verstärkt. Er führt die USA erneut aus dem Pariser Klimaabkommen heraus und forciert die Förderung von Öl und Gas für günstige Energiepreise. Seine politische Botschaft ist letztlich drastisch: Klimaschutz ist ein Problem – und nicht eine Chance.

Abseits der politischen Eskalations- und Disruptionstaktik von Donald Trump wird deutlich, wie unterschiedlich die wachstumsstarken USA und die wachstumsschwache EU ticken: Europas Taxonomie-Regeln sind ein Signal an die Welt, dass es Europa mit dem Thema Nachhaltigkeit ernst meint – und deswegen auf ein möglichst enges regulatorisches Korsett setzt. Die USA setzen hingegen auf Flexibilität und Marktlogik. Die Folge: US-Unternehmen scheinen sich dynamischer auf die globalen Herausforderungen einzustellen, während europäische Akteure im Regelwerk gefangen sind. Es wäre tatsächlich zu kurz gedacht, US-Unternehmen wie BlackRock und Co. nur ökonomischen Egoismus vorzuwerfen. Der Rückzug aus Allianzen wie der Net Zero Asset Managers Initiative bedeutet nämlich nicht, dass diese Unternehmen sich gegen Klimaschutz stellen. Vielmehr suchen sie nach flexibleren Ansätzen, um langfristig profitabel zu bleiben – und finden diese wohl auch.