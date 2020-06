EU erwartet Antrag Spaniens

Auch in dem kleinen Nachbarland Österreichs herrscht Ebbe in der Staatskasse. 500 Millionen Euro braucht Slowenien bis Jahresende, sagte Finanzminister Janez Sustersic der Presse am Sonntag. Er schloss nicht aus, dass das Land um EU-Hilfe ansuchen könnte. Dass Slowenien mit seinen nur zwei Millionen Einwohnern, so rasch vom Musterschüler der Eurozone zum Pleitestaat abstürzen konnte, hat viele Experten überrascht.

Eine enge Verflechtung von Politik und Wirtschaft verbunden mit Nationalismus dürfte die Hauptschuld an dem Niedergang des Landes tragen. Slowenien hat wenig privatisiert und Ausländer nur als Minderheitspartner in die Unternehmen des Landes gelassen. Gleichzeitig haben Politiker oft Mehrfachfunktionen eingenommen, Banken haben etwa Baufirmen ohne Blick auf deren Bonität finanziert.

18 Prozent aller Bankkredite in Slowenien sollen nicht einbringlich sein. Im Bausektor soll dieser Anteil gar bei 50 Prozent liegen. Mit Bank-Verkäufen kann sich Slowenien nicht retten. Denn in der Krise gibt es keine Interessenten für marode Banken. Vor Kurzem schoss die Regierung Geld in die Banken ein. Dieser Weg ist wegen der leeren Kassen versperrt. Für Staatsanleihen zahlt Slowenien sieben Prozent Zinsen – eine Höhe, die sich kein Land auf Dauer leisten kann. Finanzminister Sustersic glaubt nun, sich auf dem US-Markt billiger finanzieren zu können.