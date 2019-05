EU erleichtert die Sitzverlegung von Gesellschaften

„Wir haben in Österreich mit der digitalen GmbH-Gründung eine Vorreiterrolle übernommen“, erzählt Umfahrer. Die Gesellschaftsgründung beim Notar erfolgt per Videokonferenz und sicherem Datenraum, die Unterzeichnung des Vertrages ist per Handy-Signatur möglich. Der Vorteil: Die Gesellschafter können sich von überall her zuschalten, was die grenzüberschreitende Sitzverlegung erleichtert. Vor allem junge, IT-affine Gründer sollen damit angesprochen werden.

Wie groß die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Sitzverlegungen sein wird, vermag Umfahrer noch nicht abzuschätzen: „Der Bedarf ist sicher gegeben, weil es vorher kompliziert war und wenig Rechtssicherheit gab".