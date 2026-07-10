EU-Defizitverfahren: Österreich auf Kurs

Die Eurogruppe sieht Österreich beim Defizitabbau im Rahmen des EU-Defizitverfahrens auf Kurs . „Wir schließen uns der Einschätzung der Kommission an, dass der Budgetentwurf Österreichs für 2027 als konform anzusehen ist“, heißt es in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Erklärung der Euro-Finanzminister.

Die Eurogruppe nehme zur Kenntnis, dass die EU-Kommission angesichts der außergewöhnlich frühen Vorlage des Haushaltsentwurfs für 2028 die Umsetzung des empfohlenen Nettoausgabenpfads für 2028 im Herbst 2027 bewerten werde.

„Wir fordern Österreich auf, bis zum 15. Oktober 2027 einen aktualisierten Budgetentwurf für 2028 vorzulegen“, falls sich die Haushaltspolitik gegenüber dem aktuellen Budgetentwurf wesentlich ändern sollte, erklärte die Eurogruppe.