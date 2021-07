Essen als Geschäft der Monopole

Philipp Lammer

Die Samen aus der Gen-Bank der Arche Noah hingegen können legal und ohne Ertragsverlust weitergezüchtet werden. Da wird kein Richter gebraucht. Das Anpassen alter Sorten an unterschiedliche klimatische Bedingungen ist sogar ausdrücklich erwünscht. "Wir haben mehrere Kooperationen mit Bauern, die ihre Produkte direkt vermarkten", erklärt, Mitarbeiter der Arche Noah, die Strategie.

Den Saatgutkonzernen geht es nicht um die Frage, welche ökonomische Bedeutung Initiativen wie die Arche Noah haben, sondern ums Prinzip. Kann eine völlige Kontrolle der Saatgutproduktion und der Nahrungsmittelerzeugung durch wenige große Hersteller mithilfe der EU durchgesetzt werden?

Die Lobbyisten der Konzerne haben es versucht, aber die erste Runde verloren. Mit großer Mehrheit wurde im Frühjahr der Vorschlag der EU-Kommission für eine neue Saatgut-Richtlinie vom EU-Parlament abgelehnt. Gemäß der Richtlinie hätte nur noch registriertes Saatgut weitergegeben werden dürfen. Die kostspieligen Registrierungsverfahren können sich nur größere Unternehmen leisten.

Trotzdem ist das Thema noch nicht vom Tisch. Im Frühjahr soll erneut darüber verhandelt werden. Initiativen wie die Arche Noah verlangen in einem Brief an die EU-Kommission deutliche Erleichterung bei der Weitergabe von alten Sorten.