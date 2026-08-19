Italien: Espresso-Preise steigen um bis zu 25 Prozent

Der Espresso wird im Hochkonsumland Italien immer mehr zum Luxus. Dass man eine Tasse um einen Euro bekommt, ist weithin Geschichte. Eine Tasse kostet rund 25 Cent bzw. ebenso rund 25 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Immerhin muten die Preise für einen „Caffè“, wie der Espresso in Italien heißt, im Vergleich mit Österreich und auch international noch verhältnismäßig günstig an. In der Stadt mit dem höchsten Durchschnittspreis, Bozen, waren es zuletzt 1,51 Euro. Bei den Preisen gibt es erhebliche regionale Unterschiede, geht aus einer Untersuchung des Konsumforschungszentrums CRC in Zusammenarbeit mit dem Verbraucherschutzverband Assoutenti hervor. Hinter der Hauptstadt Südtirols folgte die Adria-Stadt Pescara mit 1,49 Euro. In insgesamt elf Provinzen kostete der Kaffee inzwischen mindestens 1,40 Euro. Dazu zählten unter anderem solche mit Nähe zu Österreich wie Triest, Padua, Belluno, Trient, Treviso und Udine, aber auch Ferrara oder Ravenna. Am günstigsten war der Espresso durchschnittlich dagegen im sizilianischen Messina. Dort kostet eine Tasse im Schnitt 1,06 Euro.

Starke Preisanstiege in einigen Städten Besonders stark sind die Preise in einigen Städten gestiegen. In Pescara verteuerte sich der Espresso seit 2021 um 49 Prozent. Dahinter folgen Parma mit 41 Prozent, Bari mit 39,5 Prozent und Neapel mit 37,8 Prozent. Nach Einschätzung von Furio Truzzi, Vorsitzender des wissenschaftlichen Komitees des CRC, lassen sich die höheren Preise nicht allein mit den Kosten für den Rohstoff Kaffee erklären. „Die Preissteigerungen werden offenbar nicht von den derzeitigen Rekordpreisen für den Rohstoff angetrieben“, sagte Truzzi. Die Preise für Robusta-Kaffee liegen seinen Angaben zufolge derzeit bei rund 3.900 Dollar je Tonne, nachdem sie 2025 zeitweise etwa 5.600 Dollar erreicht hatten. Auch Arabica sei inzwischen günstiger als im vergangenen Jahr. Statt mehr als vier Dollar koste das Pfund derzeit etwa 3,20 Dollar. Als Gründe für die höheren Preise in den Cafés nannte Truzzi vor allem gestiegene Energie- und Betriebskosten. Diese würden von den Gastronomen teilweise an die Verbraucher weitergegeben.