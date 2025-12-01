Millionen für abhörsichere Kommunikation

Die Grundlagen lieferte Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger mit seinen Experimenten zur Quantenteleportation bereits vor mehr als einem Vierteljahrhundert. Das Wiener Unternehmen qtlabs setzt die Quantenverschränkung praktisch um und nutzt sie, um Daten komplett abhörsicher zu verschlüsseln.

Mithilfe der ESA soll die Kommerzialisierung der Technologie weiter vorangetrieben werden. Knapp 22 Millionen Euro werden in den kommenden Jahren in Programme fließen, an denen qtlabs beteiligt ist.

Abhörsicher

Bei einem, SAGA, geht es um ein Quantenkommunikationssystem, das von der EU-Kommission genutzt werden soll. Nach dem italienisch-französischem Joint Venture Thales Alenia Space ist qtlabs der zweitgrößte Auftragnehmer bei dem Projekt. Bei einem zweiten Projekt, QKD Sat, das zur Hälfte von der ESA und zur anderen Hälfte von Satellitenhersteller Honeywell finanziert wird, geht es um die Entwicklung eines kommerziellen Dienstes für verschlüsselte Kommunikation.

Man sehe aus dem Markt deutlich gesteigertes Interesse, sagt qtlabs-Geschäftsführer Rupert Ursin, der mit Zeilinger bereits Anfang der 2000er-Jahre an Experimenten zur Quantenverschränkung arbeitete: „Aus einer wunderbaren Wissenschaft werden stabile Arbeitsplätze.“

Quantentechnologie und Erdbeobachtung

Insgesamt wurde der Beitrag Österreichs zum ESA-Budget vergangene Woche von 260 Mio. Euro auf 340 Mio. Euro für die kommenden drei Jahre erhöht. Etwas mehr als 137 Mio. Euro fließen in Pflichtprogramme, knapp 203 Mio Euro in Wahlprogramme. Das Geld fließt über Projektfinanzierungen zu über 90 Prozent an heimische Unternehmen zurück.

Man habe mit dem Zeichnungsschwerpunkt bewusst international wettbewerbsfähige österreichische Firmen weiter stärken wollen, heißt es aus dem Infrastrukturministerium. Neben der Quantentechnologie sei dabei etwa auch die Erdbeobachtung im Fokus gestanden.