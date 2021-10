Erster Bitcoin-Fonds an der New Yorker Börse gestartet

Es war eine Premiere, die von Krypto-Fans mit Spannung erwartet wurde. An der New Yorker Wall Street ging am Dienstag erstmals ein an die Digitalwährung Bitcoin gekoppelter börsengehandelter Indexfonds (ETF) an den Start. Der ProShares Bitcoin Strategy ETF- genannt Bito - startete bei 40,88 Dollar in den Handel. Kurz nach dem Handelsbeginn legte der Kurs leicht zu, drehte anschließend ins Minus und zeigte sich zuletzt kaum verändert.

Der erste Bitcoin-Fonds dürfte nur der Auftrakt sein.Weitere Anbieter stünden mit ihren Produktenbereits in den Startlöchern, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst desOnline-Brokers Markets.com. „Dies öffnet das Tor für Billionen Dollar potenzieller Investitionen in diesen Sektor.“