Erste Stornierungen: Iran-Krieg trifft heimischen Tourismus

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Der Krieg im Nahen Osten hinterlässt auch Spuren im heimischen Tourismus. Bei den arabischen Urlauberinnen und Urlaubern sowie bei Gästen aus Israel und Fernost ist es laut Österreichischer Hotelvereinigung (ÖHV) bereits zu ersten Stornos gekommen. Bei diesen Reisenden sind normalerweise vor allem Wien, Salzburg und auch Tirol beliebt - mit starken regionalen Unterschieden. Ein Hotspot für arabische Reisende ist beispielsweise Zell am See. "Die merken es natürlich überdurchschnittlich und dort wieder die 4- und 5-Sterne-Hotellerie - die hat es wirklich hart getroffen, die spüren es massiv", betonte ÖHV-Sprecher Martin Stanits im Gespräch mit der APA. Einzelne Häuser seien auf diese Herkunftsmärkte konzentriert.

In Summe buchten die arabischen und israelischen Gäste 2025 rund 2,6 Millionen Übernachtungen in Österreich. Das sind zwar zusammen nicht einmal 2 Prozent aller 153,7 Millionen hierzulande verzeichneten Nächtigungen in den Beherbergungsbetrieben. Doch die Konzentration auf Hotspots - lokal und regional bzw. sektoral (Top-Hotelkategorien) - sorgt dort zu einer deutlich stärkeren Belastung, zumal es sich auch um wohlhabende Gäste mit üblicherweise besonders hohen Ausgaben handelt. Reisende aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien gehören mit durchschnittlichen Tagesausgaben (ohne An- und Abreise) von 531 Euro bzw. 491 Euro pro Person laut Tourismusmarketing-Organisation Österreich Werbung (ÖW) zu den ausgabenfreudigsten. Das gilt auch für Gäste aus China mit im Schnitt 492 Euro. Zum Vergleich: Urlauberinnen und Urlauber aus Österreich geben täglich 179 Euro aus.

Gedämpfte Nachfrage aus Fernost Das Geschäft mit Reisenden aus Asien ist durch den Krieg Israels und der USA gegen den Iran ebenfalls beeinträchtigt. "Was wir noch merken, sind die Gäste aus Fernost - da haben wir rückläufige Zahlen", berichtete Stanits. Alle, die normalerweise über die Drehkreuze Dubai oder Doha fliegen, müssten nun längere Ausweichrouten zu höheren Preisen für ihre Städtetrips und Reisen in Europa buchen. "Für den Sommer erwarten wir hier Rückgänge - teilweise merken wir es schon jetzt", bekräftigte der Branchensprecher. "Für aktuell und für die kommenden Wochen ist storniert worden." Manche hätten auch bereits ihren Sommer-Aufenthalt gecancelt. "Einigen ist es zu unsicher, sie haben Angst, dass sie nicht wieder nach Hause kommen", erklärte Stanits. Wie viel an Absagen dazukommt, hängt auch von der Dauer des Nahostkonflikts ab.