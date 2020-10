Erste Group bekommt neue Vorstände

Der Aufsichtsrat der Erste Group hat am Donnerstagabend einige Personalbesetzungen beschlossen. Gerda Holzinger-Burgstaller (41) wird ab 1. Jänner 2021 Vorstandsvorsitzende in der Erste Bank Oesterreich, sie war bisher im Vorstand für Finanzen und Risiko (CFO/CRO) zuständig. Thomas Schaufler (50) und Maurizio Poletto (47) ziehen in den Vorstand der Erste Group ein, teilte das Institut am Freitagmorgen mit.

Neue Gesichter

Holzinger-Burgstaller folgt damit auf Peter Bosek, der Vorstandschef der baltischen Luminor Bank wird. Sie arbeitet seit 14 Jahren in der Bankengruppe und wird in der Erste Bank als CEO, CFO und COO tätig sein. Willibald Cernko wird stellvertretender CEO und Firmenkundenvorstand. Alexandra Habeler-Drabek, Chief Risk Officer (CRO) der Erste Group, wird zusätzlich das Risikomanagement der Erste Bank übernehmen. Thomas Schaufler wird als Vorstandsmitglied weiterhin für das Privatkundengeschäft zuständig sein.