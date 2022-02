Erste-Group-Chef Bernd Spalt hat heute bei der Bilanzpressekonferenz im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine zu Besonnenheit aufgerufen und vor "großen Ankündigungen" gewarnt. "Das ist jetzt nicht die Zeit für markige Statements", sagte Spalt am Montag.

"Das ist die Zeit zu versuchen, Stabilität zu erreichen, nachzudenken und zu analysieren", so der Bankenchef. "Manchmal weiß man es eben noch nicht."

Es werde jetzt eine Zeit des Unwissens und der Ungewissheit geben. Derzeit sei man in einer Phase, in der man erst abschätzen müsse, was passieren könne. Man müsse aber versuchen, die Situation zu verbessern anstatt sie weiter zu eskalieren.

"Das gilt an alle, die bis jetzt gesprochen haben", sagte Spalt. Die Bank wolle Betroffenen jedenfalls helfen, wo es möglich sei. Man werde es nicht dabei bewenden lassen, "Sympathiebekundungen zu verbreiten".

Auswirkungen auf Finanzsektor schwer abzuschätzen

Die Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland auf Europa und auf den heimischen Finanzmarkt seien schwer abzuschätzen, auch weil die technischen Details der Sanktionen "noch nicht auf dem Tisch liegen", sondern es bisher nur inhaltliche Beschreibungen gebe.