Erste-Bank-Vorstand: „Auch die Jugend will Filialbanken“

KURIER: Vor einigen Jahren starteten Online-Finanzanbieter den Angriff auf Banken. Banken würden bald überflüssig sein, lautete ihre Prognose. Was halten Sie davon?

Stefan Dörfler: Wenig überraschend glaube ich die Prognose nicht. Aber die FinTechs haben die Bankenbranche gewissermaßen aufgeweckt. Die Erste Group hat mit George frühzeitig begonnen und so ihre eigene FinTech entwickelt.

Die Erste ist also genug digitalisiert?

Ich denke, dass die Erste gut gerüstet ist für die Schnellboote links und rechts von uns, weil wir Erfahrung und Kundennähe haben, aus der wir für die Zukunft schöpfen können.

Glauben Sie, dass Sie damit auch die Jungen ansprechen?

Die Jungen kommen natürlich seltener in Filialen, aber sie kommen. Wir haben das untersuchen lassen und festgestellt, dass sogar für 60 Prozent der Jugendlichen zwischen 15 und 19 nur eine Filialbank in Frage kommt. Von all unseren Kunden besuchen fünf von sechs zumindest einmal im halben Jahr eine Filiale. Im täglichen Zahlungsverkehr geht es aber massiv in Richtung online. Kontodaten rasch mit Fingerprint checken und mit wenigen Clicks Überweisungen tätigen. Das erspart viel Zeit.

Tatsächlich?

Mein Vorstandskollege hat das ausrechnen lassen. Allein heuer haben wir den 1,6 Millionen George-Kunden in Österreich 21 Jahre an Zeit erspart, weil es das schnelle Fingerprint-Login in der App gibt. Die Leute schauen nämlich sehr häufig auf ihr Konto, ohne eine Transaktion zu machen. Für kompliziertere Bankgeschäfte, wie Kredite für Wohnungskäufe, kommen sie aber in die Filiale.

Dafür brauchen Sie aber nur wenige Filialen ...

Daher haben wir in Wien die Anzahl der Filialen in den vergangenen zehn Jahren reduziert. Gleichzeitig haben wir die Fläche und die Beratungszeit ausgedehnt. Und wir haben in einigen Standorten auch am Samstag offen. Das ist der große Unterschied zu früher: Es gibt auch um 18 Uhr Beratungen.

Das gilt für Wien. Wie sieht es in den Bundesländern aus?

Ich glaube, dass manche Sparkassen Institute da noch einen Weg vor sich haben.

Filialschließungen am Land bergen die Gefahr, dass Kunden zur Konkurrenz abwandern. Was raten Sie den Sparkassen?

Erstens müssen die Sparkassen selbst entscheiden, was in ihrer Region am besten ist. Und zweitens schließt auch die Konkurrenz Standorte. Wir haben im Sparkassensektor inklusive Erste Bank in den vergangenen zwei Jahren jeweils 70.000 Kunden zugelegt. Das kommt auch aus Umbrüchen bei der Konkurrenz. Dies ist weitgehend vorbei.