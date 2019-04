Ernte-Erträge: Ausgetrocknet und abgestorben

„Sollte die trockene Witterung in den kommenden Wochen anhalten, könnte sich die Dürreschäden des Jahres 2018 wiederholen oder sogar übertroffen werden“, heißt es in einer Stellungnahme der Hagelversicherung. Wenn der Klimawandel ungebremst so weitergeht, werde „ Österreich bald seine Bevölkerung nicht mehr ausreichend mit heimischen, regionalen Lebensmittel versorgen können“. Es müssten dann mehr Lebensmittel aus dem Ausland importiert werden. Bei Kartoffeln ist das bereits der Fall. Wobei der Rückgang der Erntemenge vor allem mit dem erhöhten Schädlingsdruck zu tun hat.

Doch auch die Veränderungen beim Schädlingsdruck sind eine Konsequenz des Klimawandels. Im Vorjahr konnten Kartoffeln in Teilen von Niederösterreich nicht geerntet werden, weil der trockene Boden so hart war, dass die Knollen nicht ohne schwere Beschädigungen aus der Erde geholt werden konnten.