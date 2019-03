Ernährungstrends: Der Siegeszug des fertigen Essens

Ein Blick in den Kühlschrank von Otto Normalverbraucher ist ernüchternd. Vom viel zitierten Trend hin zu veganer oder zumindest vegetarischer Ernährung ist in Österreichs Kühlschränken keine Spur. Gerade einmal zwei Prozent der Österreicher ernähren sich vegan. Und obwohl im Hauptabendprogramm quasi in Endlosschleife Kochsendungen laufen, greift der typische Österreicher im Supermarkt verstärkt zu Convenience-Produkten.

Gemeint sind damit nicht nur Tiefkühlpizzen, sondern auch fertig mariniertes Fleisch, geriebener Käse, gewaschener Salat oder in kleine Würfel geschnittener Speck. Also all jene Artikel, die dem Kunden in der eigenen Küche Arbeit und damit Zeit sparen. Das ist eines der zentralen Ergebnisse der RollAMA-Marktforschung.