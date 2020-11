Ergebniseinbruch bei Flugzeugausrüster FACC

Der oberösterreichische Flugzeugausrüster FACC bekommt die Krise in der Luftfahrt voll zu spüren. Das operative Ergebnis (EBIT) drehte in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres von plus 9,7 auf minus 57,5 Mio. Euro.

Der Umsatz sank von 582,6 Mio. auf 392,8 Mio. Euro. Alle Bereiche waren davon betroffen. Zuletzt habe sich die Luftfahrt langsam erholt, für den September vermeldet FACC einen Anstieg der Nachfrage um 30 Prozent, insbesondere in Asien gab es eine Erholung.

Die "Anpassung" des Personalstands sei zu Beginn des vierten Quartals vollzogen worden. Mitte September hatte FACC bekannt gegeben, dass es zu einer Reduktion um 650 Mitarbeiten kommen wird. Per 30.9. hatte man 3.296 Mitarbeiter, nach 3.371 ein Jahr davor.

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2020 wurde bestätigt. "In Anbetracht der generellen Situation lagen die Kundenabrufe in den Monaten Juli und August um bis zu 50 Prozent unter den Abrufen des Vorjahres. Im September stellte sich eine deutliche Trendwende ein,", so Konzernchef Robert Machtlinger am Mittwoch in einer Aussendung.