Erdoğan fordert Europas Airports mit neuem Mega-Flughafen heraus

Symbole sind wichtig für den starken Mann am Bosporus: Recep Tayyip Erdoğan, Staatschef der Türkei, bestand darauf, sein Mega-Projekt, den neuen Flughafen Istanbul, gestern, Montag, dem „Tag der Republiksgründung“, zu eröffnen. Fertiggestellt war der neue Airport, der nach türkischen Plänen der größte der Welt werden soll, da noch lange nicht. Am Hauptgebäude wird noch fest gebaut.

Daher fliegt die teilstaatliche Turkish Airline vom neuen Flughafen zunächst auch nur fünf Destinationen an: drei in der Türkei und dazu noch Nordzypern und Aserbaidschan. In zwei Monaten aber will es Erdoğan geschafft haben. Für Ende Dezember ist der Vollstart des Flughafens geplant. Dann soll Turkish Airlines innerhalb von nur 45 Stunden vom jetzigen Atatürk-Flughafen in den neuen Airport übersiedeln.

In einer Bauzeit von nur knapp über vier Jahren und Kosten von 10,4 Milliarden Euro ist das Mega-Projekt aus dem Boden geschossen. „Das kann man nur in einer Semi-Demokratie durchziehen“, sagt dazu der deutsche Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt in der WirtschaftsWoche.

Mit 200 Millionen Passagieren im Jahr soll der Istanbuler Flughafen künftig einmal dem bisher weltgrößten Airport, Atlanta, den Rang ablaufen. Und dazu kommt noch das Frachtgeschäft, in dem Experten eine große Wachstumschance für Istanbul sehen. Geografisch liege die Stadt äußerst günstig zwischen Europa und Asien, zwischen Norden und Süden, räumt Julian Jäger, Vorstand des Vienna International Airport, im Gespräch mit dem KURIER ein. Das werde zunächst für Dubai eine „sehr starke Konkurrenz“, ist Jäger überzeugt. Da habe Istanbul geografisch einfach einen Vorteil. Derzeit ist Dubai ein wichtiges Drehkreuz für viele Flüge von Europa nach Asien. Die Fluglinie Emirates des Scheichtums ist damit groß geworden.