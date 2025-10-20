Schluss mit Öl und Gas aus Russland - Österreich will eine Hintertür

Es ist eine heikle Entscheidung, so heikel, dass sie die EU seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine vor sich hergeschoben hat. Jetzt aber ist es soweit: An diesem Montag sollen die Energieminister der 27 EU-Staaten – für Österreich ist die Staatssekretärin für Energie, Elisabeth Zehetner dabei – den vollständigen Ausstieg aus den Importen von Öl und Gas aus Russland beschließen. Nach einer Übergangsfrist sollen zu Jahresbeginn 2028 auch die langfristigen, schwerer zu kündigenden Verträge beendet sein. Das Aus gilt auch für Ungarn und die Slowakei, die beide bis heute fast vollständig von fossiler Energie aus Russland abhängig sind. Mit Sanktionen nie ganz gestoppt Schon bisher war der Import von russischem Öl in die EU und auch von Gas über Pipelines mit Hilfe von Sanktionen gegen Russland gestoppt worden. Da für diese Sanktionen aber Einstimmigkeit der 27 EU-Staaten notwendig ist, haben sich die beiden Nachbarn Österreichs bis zuletzt immer eine Ausnahme ertrotzt – und ließen so Öl und Gas weiter fließen.

Leitung über Österreich Mit diesen Ausnahmen soll Schluss sein. Der Ausstieg läuft nicht über Sanktionen, sondern über eine EU-Verordnung, die an die aktuellen Ausstiegspläne angepasst wird. Um die zu beschließen, genügt eine qualifizierte Mehrheit der EU-Staaten und die können Ungarn und die Slowakei nicht verhindern. Im Ausgleich hat die EU-Kommission beiden Ländern Unterstützung beim Umbau ihrer Energieversorgung zugesichert. So soll Gas auch über österreichische Pipelines in die Slowakei fließen.