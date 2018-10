Erbe: Jeder zehnte Euro für gemeinnützige Vereine

Wichtigste gemeinnützige Bereiche, in die Erbschaften gesteckt würden, seien Kinderhilfe und Tierschutzprojekte, erzählt Lutschinger. So sei erst kürzlich eine größere Erbschaft in die Errichtung eines Mutter-Kind-Zentrums für von Obdachlosigkeit bedrohte Frauen geflossen.

Auch Bildung stehe bei den Erblassern weit oben auf der Präferenzliste. Nicht ganz so beliebt, aber im Kommen, seien Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen. Spezialfälle sei das Vererben von Kunstwerken an Museen.

„vergissmeinnicht.at“ berät Menschen, die in ihr Testament gemeinnützige Zwecke aufnehmen wollen. Die Initiative hat nicht nur eine Liste von Vereinen und Organisationen, die über das Spendengütesiegel verfügen und regelmäßig geprüft werden, sondern schaut auch darauf, wofür die Gelder in den Vereinen eingesetzt werden.

Als Zeichen des Dankes und der Erinnerung an Testamentspender haben Vertreter des Vereins gestern am Friedhof Südwest in Wien gemeinsam eine Kerze angezündet. I. kischko