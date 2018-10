Entwickler von Schnupfenspray prüft Börsengang in Wien

Zweiter Forschungs-Schwerpunkt des 2006 gegründeten Spin-offs der Vetmed. Uni Wien ist die Verbesserung der Wirksamkeit von schwer löslichen Wirkstoffen. „Das ist besonders für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen oder Nase eine Herausforderung“, erläutert Grassauer. Damit Lösungen wie Augentropfen rascher wirken, kommen natürliche Nährstoffe aus Süßholz oder Rosskastanie zum Einsatz. Noch im Winter soll mit der klinischen Zulassungsstudie begonnen werden, Produktzulassungen aus der Technologie-Plattform „Marinosolv“ erwartet Grassauer in ein bis eineinhalb Jahren.

Für die Studien sowie die weitere Expansion mit den Carragelose-Produkten benötigt Grassauer Kapital. Noch in diesem Jahr kann er sich daher einen Börsegang in Wien vorstellen. „Für Börsengänge im Bereich Life Science ist das Zeitfenster noch offen“, glaubt er. Dass Marinomed mit 33 Mitarbeitern und 4,8 Mio. Euro Umsatz noch zu klein für einen IPO sei, findet er nicht. Es komme nicht auf die Größe, sondern auf die Technologie an.

Als Finanzierungs-Alternative schließt er auch einen strategischen Investor nicht aus. Marinomed ist zu 46 Prozent im Eigentum der Gründer und des Managements. Weitere Anteile halten Investoren und Beteiligungsgesellschaften u.a. Acropora aus Saudi-Arabien und ARAX Capital Partners.