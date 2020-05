Entschärfte Gehaltskurven im Land NÖ

Einige Länder haben die Reform deshalb durchgezogen. In Niederösterreich ist sie zum Beispiel seit 2006 in Kraft. Der Rechnungshof lobt das dortige Modell: Es sei in vielen Bereichen ein Referenzmodell für ein modernes, leistungsorientiertes Dienst- und Besoldungsrecht. Gerhard Dafert, Leiter der Personalabteilung des Landes, beziffert das künftige Sparpotenzial so: "In 20 Jahren können wir jährlich bis zu 87 Millionen Euro sparen."

Die mittelfristigen Mehrkosten bis dahin: derzeit rund 20 Millionen Euro jährlich. Bedienstete des Landes werden nicht mehr nach dem Ausbildungsprinzip, also nach dem Schul- und Uni-Abschluss bezahlt, sondern nach Leistung und Anforderungen.