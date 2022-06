Enthüllt: Das Luxusleben von Gazprom-Chef Alexej Miller

Pünktlich zum Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg hat der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny über seine Investigativplattform "Projekt" ein neues Aufreger-Video veröffentlicht. Wie der Spiegel am Samstag berichtet, wird darin das Luxusleben von Alexej Miller, Boss des russischen Staatskonzerns Gazprom und langjähriger Weggefährte von Präsident Putin, enthüllt.

Laut dem eineinhalbstündigen, in englischer Sprache verfassten Video "Putin. Miller. Gazprom" soll Miller ein 8.500 Quadratmeter großes Luxusanwesen in einem Moskauer Vorort besitzen. Wert: Fast 240 Millionen Dollar. Es soll sich damit um eine der teuersten Privatresidenzen des Landes handeln, behauptet Projekt.

Villen und Landhäuser

Allein die Immobilien, die Miller und seine Familie nutzen sollen, sind laut Spiegel nach Berechnungen der Plattform mehr als 43 Milliarden Rubel wert, umgerechnet mehr als 750 Millionen US-Dollar. Darunter befinden sich Villen und Landhäuser in Sotschi, Hotels und Häuser in Gelendschik und im Altai sowie Anwesen in Moskau.

Ob die Angaben stimmen, lässt sich schwer überprüfen. Denn offiziell werden in den Papieren der Immobilien, wie in Russland oft üblich, andere Besitzer angegeben: Firmen, die Teil eines komplexen Unternehmensgeflechts sind, das die eigentlichen Besitzer und Nutznießer verschleiern soll.

Externer Inhalt: Hier das YouTube-Video von "Projekt"