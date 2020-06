Arbeitszeit neu aufgezogen: Immer und überall erreichbar

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) sieht keinen Regelungsbedarf. „Von All-in-Verträgen profitieren beide Seiten, jede Einschränkung wäre ein Rückschritt“, betont WKÖ-Sozialpolitiker Martin Gleitsmann. Schließlich würden die Pauschalen auch dann bezahlt, wenn die vereinbarten Überstunden gar nicht geleistet wurden. Eine gewisse Flexibilität sichere die Beschäftigung, weil Unternehmen besser auf Auftragsschwankungen reagieren könnten. Was die ständige Erreichbarkeit betrifft, appelliert Gleitsmann an die Selbstdisziplin. Vielfach sei das „Allzeit bereit“ gar nicht gefordert, sondern selbst gewollt, weil es der Zeitgeist erfordere. Eine Einschätzung, die auch die IFES-Umfrage untermauert. Demnach werden dienstliche eMails in der Freizeit in erster Linie deshalb bearbeitet, „um auf dem Laufenden zu bleiben“ (70 Prozent), oder „Zeit im Büro zu gewinnen“ (52 Prozent). Nur 28 Prozent tun es, weil es der Vorgesetzte erwartet. Mit dem Slogan „Schalt mal ab“ wirbt die Gewerkschaft in den nächsten Wochen dafür, das eigene Verhalten zu überdenken.