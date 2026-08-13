Energie für 1,1 Millionen Haushalte: Größter Offshore-Windpark Deutschlands fertig

Rund 110 Kilometer westlich von Helgoland hat der deutsche Energieversorger EnBW das größte Offshore-Windprojekt Deutschlands fertiggestellt. Der Windpark „He Dreiht“ (Niederdeutsch für „Er dreht“) besteht aus 64 Windrädern mit einer Nabenhöhe von 142 Metern und einer installierten Gesamtleistung von 960 Megawatt. Die Investition betrug rund 2,4 Milliarden Euro.

„He Dreiht“ kann rein rechnerisch 1,1 Millionen Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen und gehört damit zu den derzeit europaweit größten Projekten der Energiewende. Die meisten Anlagen sind bereits ans Netz angeschlossen. Voraussichtlich bis zum Spätsommer soll der Park vollständig in Betrieb gehen. Peter Heydecker, Vorstand für nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur bei EnBW, betont: „Offshore-Wind ist eine heimische, erneuerbare Energiequelle, die große Strommengen über viele Stunden im Jahr erzeugen kann und damit einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leistet.“

Zuletzt hatte es Probleme gegeben, weil Ende Juli ein 20 Meter langes Rotorblatt-Teil abgebrochen war und im Meer trieb. Der Hersteller Vestas untersuche den Schaden noch, teilte EnBW dazu mit.