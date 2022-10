Energiesparen kurios: Kein Paniertes mehr beim Wirten

Die Preise für Bratöle und Fette sind laut eines Berichts des ORF-Landesstudios Steiermark in diesem Jahr um das Dreifache gestiegen. Ein Restaurant in der obersteirischen Bezirkshauptstadt Bruck an der Mur hat nun auf seine Art reagiert: Sparen wolle man an der Panier, nicht an der Qualität, erklärt Wirtin Beate Riegler die ungewöhnliche Maßnahme.

Grund sind laut Riegler die stark gestiegenen Energiepreise. Da der Menüpreis aber möglichst nicht steigen soll, will man künftig auf Frittiertes verzichten.

Man versuche indes, mit regionalen Anbietern zu arbeiten. Das Fleisch komme aus der Region, das Öl ebenso. Abzuwarten bleibt, wie die Gäste aufnehmen, wenn ihr geliebtes Schnitzerl künftig ohne paniertem Mantel serviert wird.