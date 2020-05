Energiespar-Hilfe für Bedürftige

In Österreich können laut Statistik Austria 313.000 Menschen ihre Wohnung nicht angemessen warm halten, eine Million lebt in Armut oder ist von ihr bedroht. Der Teufelskreis, in dem sie sich befinden, zeigt sich besonders schonungslos bei klirrend kaltem Wetter, so wie es derzeit vorherrscht. Sie leben in alten, schlecht gedämmten Wohnungen oder Häusern, die mit ineffizienten Heizungen mehr schlecht als recht warm gehalten werden. Caritas-Präsident Franz Küberl kennt die Problematik: „Unterdurchschnittliches Einkommen fällt mit überdurchschnittlichen Ausgaben für Energie zusammen. Aber das Potenzial an Energiesparmaßnahmen kann nicht ausgeschöpft werden, da die Mittel fehlen.“

Hier setzt der Verbund Stromhilfefonds an, den der Energiekonzern vor rund zwei Jahren gemeinsam mit der Caritas ins Leben gerufen hat. Der Fonds wird jährlich mit einem Euro pro Verbund-Kunden gespeist, derzeit also rund 250.000 Euro. „Wir möchten Not leidenden Familien unter die Arme greifen und ihnen helfen, ihre Energiekosten zu senken“, erklärt Verbund-Boss Wolfgang Anzengruber.

Dafür werden hilfesuchenden Menschen, die sich bei der Caritas melden, Energieberater zur Seite gestellt, die „Energiefallen“ im Haushalt identifizieren – beispielsweise alte Elektrogeräte.