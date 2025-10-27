Strom teuer: Jeder Fünfte kann Rechnung nicht pünklich bezahlen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Energiekosten beschäftigen auch heuer die österreichischen Haushalte: So versuchen fast neun von zehn Haushalten, Energie zu sparen, geht aus dem Energiepreismonitor des Beratungsunternehmens EY hervor. Knapp die Hälfte der Haushalte muss sich bereits wegen der höheren Energiekosten einschränken. Und 17 Prozent der Befragten können aktuell ihre Rechnungen nicht pünktlich bezahlen. Wie Zahlen aus dem Vorjahr belegen, sind die Österreicherinnen und Österreicher trotz allem nicht geneigt, den Stromanbieter zu wechseln. Trotz eines Preisrückgangs gegenüber 2023 gaben vier von zehn Befragten an, den Stromanbieter wechseln zu wollen. Tatsächlich gewechselt haben aber nur 17 Prozent.

Teurer Strom Rund 46 Prozent der Befragten gaben bei der diesjährigen Befragung an, dass die Stromrechnung heuer höher ausgefallen ist als im Jahr zuvor. Gaben 14 Prozent an, dass die Preise um zumindest 31 Prozent gestiegen sind, verwiesen 3 Prozent der Befragten auf eine Teuerung um mehr als 61 Prozent. Rund ein Viertel gab an, dass die Preise gleich geblieben sind. Und 20 Prozent sprachen von einer niedrigeren Stromrechnung. Wobei nur die wenigsten hier von einer erheblichen Preissenkung ausgingen. Im Vorjahr hatten noch 35 Prozent der Befragten eine niedrigere Stromrechnung als im Jahr zuvor und nur 31 Prozent eine höhere. Bei den Strom-Netzgebühren stellten 57 Prozent der Befragten eine Erhöhung auf ihren Rechnungen fest. Und 49 Prozent sahen auch bei den Gas-Netzgebühren einen Preisanstieg.