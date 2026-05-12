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Wirtschaft

KURIER Energie-Chat: Wie mache ich meine Strom- und Gaskosten krisenfest?

Geopolitische Konflikte, Lieferprobleme und steigende Preise. Diskutieren Sie am 21. Mai live mit einem Experten, wie man das als Privatkunde übersteht.
12.05.2026, 18:00

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Fragen zum privaten Energiebezug stellen sich viele Menschen. Der KURIER Energie-Chat soll ein wenig mehr Klarheit bringen.

Der Iran-Krieg hat Auswirkungen auf die Energieversorgung der ganzen Welt. Gestiegene Treibstoffpreise lassen Transportkosten für viele Warten steigen. Aber auch die Preise für Erdgas sind nun höher. Bleibt das längere Zeit so, führt das üblicherweise auch zu steigenden Strompreisen, weshalb Experten zur Kontrolle eigener Lieferverträge aufrufen. 

Was genau soll und kann man als Privatkunde nun tun? Wie kann man den eigenen Energiebezug gegen Krisen wie die aktuelle wappnen?

E-Control-Vorstand Michael Strebl im Gespräch

Fragen wie diese beschäftigen momentan wahrscheinlich viele Strom- und Gaskunden. Der KURIER veranstaltet deshalb am 21. Mai einen Energie-Chat zu dem Thema. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dabei per Videochat Fragen an Michael Strebl richten. Der Vorstand der E-Control und langjährige Geschäftsführer von Wien Energie wird eine Stunde lang Fragen von KURIER-Leserinnen und -Lesern beantworten.

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Teilnehmen ist einfach

Der Energie-Chat wird am 21. Mai von 15:00 bis 16:00 Uhr stattfinden. Um an dem Videochat mittels Zoom teilzunehmen, muss man lediglich diesem Link folgen. Wer möchte, kann sich den Termin auch zu seinem eigenen Google-Kalender oder Outlook-Kalender hinzufügen.

Sollte man an dem Termin keine Zeit haben, gibt es einen kleinen Trost: Das Gespräch wird aufgezeichnet und im Anschluss auch als Video verfügbar sein. Außerdem wird es eine Zusammenfassung zum Lesen geben.

Energie-Chat
kurier.at, dko  | 

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