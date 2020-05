Endspiel um Griechenland

Spätestens im Juni ist es so weit: Hat Griechenland bis dahin keine Einigung mit seinen Geldgebern erzielt, ist das Land endgültig pleite. Dann läuft nämlich das aktuelle, zweite Hilfsprogramm aus, die nicht ausbezahlten Gelder verfallen.

Finanziell an der Kippe steht das Land aber schon heute. Denn am Dienstag ist eine Rückzahlungsrate von 756 Millionen Euro an den Internationalen Währungsfonds fällig. In griechischen Medien häuften sich am Wochenende die Befürchtungen, dass die Regierung das Geld für diese Rate nicht mehr habe. Die Sorge vor "unkontrollierten Entwicklungen" dominierte die griechische Presse am Sonntag.

Unter diesem öffentlichen Druck kommen am Montag die Finanzminister der Eurozone zusammen, um die griechischen Reformpläne zu bewerten. Was genau in diesen Plänen steht, ist öffentlich allerdings nicht bekannt. Es kursierten Listen mit möglichen Vorschlägen des griechischen Premierministers Alexis Tsipras. Dabei soll es vor allem um die Pensionen und um Steuern gehen.