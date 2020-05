Emirates fliegt Milliardengewinn ein

Während etliche europäische Airlines in tiefroten Zahlen segeln, erzielte Emirates im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014/15 zum 27. Mal in Folge einen Gewinn. Die in Dubai beheimatete Airline konnte die negativen Effekte des starken Dollarkurses durch die gesunkenen Treibstoffpreise ausgleichen. Der Gewinn legte um 40 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar (1,06 Milliarden Euro) zu. Die Zahl der Passagiere erhöhte sich um elf Prozent auf 49,3 Millionen Fluggäste.