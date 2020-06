Elsner schwänzt weiter Prozess

Eine Überraschung war das nicht. "Festgestellt wird, dass Herr Elsner nicht erschienen ist", diktiert Bawag-Richter Christian Böhm Montag um 9 Uhr ins Protokoll. Nur Ehefrau Ruth Elsner ist in den Großen Schwurgerichtssaal im Wiener Landesgericht gekommen und gibt Interviews, in denen sie sagt, dass ihr kranker Mann "wegen dieser Farce hier" nicht sein Leben aufs Spiel setze. Er befinde sich in einer deutschen Rehab-Klinik (unbestätigten Meldungen nach in Berchtesgaden) und sei zu krank für den Prozess: "Er ist 77, das ist alles kein Lercherl." Auch wenn im Gerichtssaal ein Arzt anwesend sei, was solle der im Ernstfall tun, "will er meinen Mann dann wiederbeleben?"