Elektroautos nehmen in Österreich wieder Fahrt auf

„Die Transformation ist in vollem Gang“, so Hans Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg, Europas größtem Autohändler. Der KURIER nennt die Gründe für die gestiegenen Absätze bei E-Autos.

Euphoriebremse

Doch trotz der guten Zahlen ist wohl noch einiges an Überzeugungsarbeit bei Konsumenten zu leisten. So sind noch immer 70 Prozent aller neuen E-Autos in Österreich Firmenwagen, da für diese bei privater Nutzung kein Sachbezug anfällt.

Und generell steht die heimische Autowirtschaft noch auf der Euphoriebremse. „Der Automarkt ist im ersten Halbjahr leicht gestiegen, bleibt aber herausfordernd“, sagt Christian Pesau, Geschäftsführer vom Arbeitskreis der Automobilimporteure, zum KURIER. Nach Ende der staatlichen Ankaufprämie bei E-Autos gelte es abzuwarten, wie sich dies auf die weitere Entwicklung auswirke.