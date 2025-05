E-Autos sind billiger und umweltfreundlicher als Verbrenner

Elektroautos sind nicht nur besser für die Umwelt, sondern oft auch für den Geldbeutel ihrer Benutzer. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) in Karlsruhe in einer großen Übersicht , für die sie mehr als 70 Studien und andere wissenschaftliche Quellen ausgewertet haben - auch zu anderen Themen rund um die Stromer.

Im Idealfall nach drei Jahren billiger

Ähnlich ist es in Sachen Wirtschaftlichkeit. "Schon heute kann ein Elektroauto günstiger sein als ein Verbrenner, wenn Sie auf die kompletten Kosten schauen – nicht nur auf den in der Regel höheren Anschaffungspreis", sagt Wietschel. Habe man zu Hause oder am Arbeitsplatz eine Lademöglichkeit, dann können E-Fahrzeuge bereits nach drei Jahren Haltedauer wirtschaftlicher sein als vergleichbare Verbrenner, heißt es in der Studie. Insgesamt spricht sie von schon heute ähnlichen Kilometerkosten bei durchschnittlichen Fahrleistungen in der Mittelklasse.